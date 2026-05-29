Sáb. May 30th, 2026

ASISTÍ AL ACTO REALIZADO EN EL JARDÍN DE INFANTES N°215 DE FUERTE ESPERANZA, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN POR EL DÍA DE LOS JARDINES DE INFANTES Y DE LAS MAESTRAS JARDINERAS, COMPARTIENDO UNA JORNADA LLENA DE ALEGRÍA, EMOCIÓN Y COLOR.

por Redaccion J 7 horas atrás
 En esta fecha tan especial, quiero destacar y agradecer el enorme compromiso, la dedicación y el amor con el que las seños acompañan cada día el crecimiento y aprendizaje de nuestros niños y niñas.
💖 Las maestras jardineras cumplen un rol fundamental en la formación de la infancia, brindando contención, valores y enseñanzas que dejan huellas para toda la vida.
🌈 Felicito a toda la comunidad educativa del Jardín N°215 por el hermoso acto realizado y por el trabajo diario que llevan adelante con tanta vocación y compromiso.
👧🧒 ¡Feliz Día de los Jardines de Infantes y de las Maestras Jardineras!
Municipalidad de Fuerte Esperanza, Intendencia Inés Ortega.

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