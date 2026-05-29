RURALES RECUPERARON UN CABALLO DENUNCIADO COMO SUSTRAÍDO

El animal fue hallado en una zona rural y entregado a su propietaria.

En el caso intervino el Departamento de Seguridad Rural Metropolitana, donde una mujer de 28 años informó que su caballo hace cuatro años se encontraba alojado en el establecimiento “El Campito”, ubicado detrás del Shopping Sarmiento de Resistencia, pero tomó que un joven realizaba publicaciones en una cuenta de Instagram en el que poseía como pertenencia un animal de similares características

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Ante esta situación, personal de la Sección Rural Tacuarí inició tareas investigativas y luego de varias horas de trabajo, localizaron al animal sobre un camino vecinal, a varios kilómetros del destacamento policial, donde se hallaba suelto y sin cuidador.

Puesta en conocimiento la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental, dispuso la entrega del equino a la denunciante en carácter de depositaria judicial provisoria, además de dar intervención al médico veterinario policial para la realización de las pericias correspondientes.

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