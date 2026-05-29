LLEGA LA 4TA EDICIÓN DE “VILLA RÍO BERMEJITO CORRE”

Organizado por Peluworkout y con el apoyo del Gobierno del Chaco a través del Instituto del Deporte Chaqueño y de la municipalidad de Villa Río Bermejito. Esta propuesta invita recorrer circuitos que combinan trail por senderos naturales y tramos urbanos en el interior de nuestra provincia.

La actividad se llevará a cabo el próximo 25 de julio a las 15 hrs en la “villa turística ”, una nueva edición donde habrá tramos y distancias para todas las edades. Además, los cupos serán limitados y todos los corredores recibirán su correspondiente medalla finisher al completar sus respectivos recorridos, como así también su remera de participación.

La carrera tendrá un costo de inscripción de 5.000 pesos, mientras, que las primeras 150 personas en anotarse recibirán una remera oficial del evento. Asimismo, la totalidad de lo recaudado será destinado para instituciones locales.

DISTANCIA:

5 Kilómetros (17 años en adelante)

10 Kilómetros (17 años en adelante)

1000 metros (14 años a 16 años inclusive)

400 metros (11, 12 y 13 años inclusive)

200 metros (8, 9 y 10 años inclusive)

100 metros (6 a 7 años)

bit.ly/4n8ze7J LINK DE INSCRIPCIÓN:

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