MARGARITA BELEN  HALLARON LA BORDEADORA SUSTRAÍDA Y LA DEVOLVIERON

Tras tomar conocimiento del hurto los agentes rastrillaron el Barrio Norte y localizaron el bien en una zona boscosa.

La intervención se originó a partir de una denuncia radicada por una mujer de 37 años, en la que informó la sustracción de una bordeadora. Los efectivos de la Comisaría local realizaron tareas investigativas, para encontrarla.

Mediante entrevistas con vecinos, supieron que habrían escondido en una zona boscosa del barrio Norte, se dirigieron al lugar. Tras un rastrillaje por la maleza, hallaron el artefacto, labraron acta de secuestro y lo trasladaron a la dependencia policial.

Finalmente lo devolvieron a su propietaria.

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