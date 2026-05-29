JUAN JOSÉ CASTELLI RECUPERARON HERRAMIENTAS ROBADAS DE UN TALLER Y DETUVIERON A DOS PERSONAS

Esta tarde, personal policial recuperó herramientas y elementos de trabajo robados de un taller de chapa y pintura ubicado sobre calle Padre Holzer de Juan José Castelli.

La denuncia fue realizada este viernes por un hombre de 34 años, quien manifestó que desconocidos ingresaron al lugar tras forzar el portón de acceso y sustrajeron un maletín con herramientas, juegos de llaves, pinzas y una pulidora, entre otros elementos.

Durante la investigación, los efectivos exhibieron al damnificado varios objetos secuestrados horas antes en poder de un hombre de 28 años y una joven de 21, quienes fueron notificados en la causa por “Supuesto Robo”.

El propietario reconoció la totalidad de los elementos recuperados, que posteriormente le fueron restituidos por disposición de la Fiscalía en turno.

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