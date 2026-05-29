SEGURIDAD RURAL RECUPERARON 15 SEMOVIENTES Y YA SUMAN 111 LOS ANIMALES RESTITUIDOS A PRODUCTORES

El procedimiento se realizó en un establecimiento rural de Isla El Soto, en el marco de una investigación iniciada tras reclamos de vecinos de la zona.

Intervino personal del Departamento de Seguridad Rural Metropolitana en el marco de una causa por investigación actuada iniciada hace días atrás. Los efectivos rurales llevaron adelante la constatación y paro de hacienda en un campo privado, a raíz de distintos reclamos efectuados por pobladores de la zona.

Como resultado de las diligencias, se procedió al secuestro y posterior entrega, bajo las formalidades legales y previa acreditación de propiedad, de 15 animales vacunos pertenecientes a distintos productores ganaderos.

Entre los animales restituidos se contabilizaron bovinos de diferentes categorías y pelajes, pertenecientes a productores de la región.

Desde el Departamento de Seguridad Rural Metropolitana destacaron que estos procedimientos se suman a los 96 bovinos recuperados y restituidos en operativos realizados durante jornadas anteriores, alcanzando así un total de 111 animales recuperados gracias al trabajo investigativo y operativo desplegado por el personal policial rural.

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