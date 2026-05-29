RESISTENCIA APREHENDIERON A DOS JÓVENES INVESTIGADOS POR EL HURTO DE UNA MOTOCICLETA

Gracias a las cámaras de seguridad identificaron a los presuntos autores y los pusieron ante la justicia

La denuncia fue radicada por un hombre de 75 años ante la Comisaría Sexta Metropolitana, quien manifestó que personas desconocidas sustrajeron desde el interior de su vivienda del barrio San Cayetano una motocicleta marca Zanella modelo ZB.

Intervino en el caso la División Sustracción Vehicular, los agentes iniciaron diversas tareas de campo y efectuaron un relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, obteniendo material fílmico de importancia para la causa. En las imágenes se observó el desplazamiento a pie de dos hombres en el horario aproximado en que habría ocurrido el hecho, establecieron las características físicas y la vestimenta utilizada en el hurto.

Tras el análisis del registro audiovisual, los uniformados identificaron a uno de los sujetos, conocido por sus antecedentes relacionados con ilícitos bajo la modalidad de sustracción de motocicletas.

Seguidamente, se desplegó un operativo en cercanía del barrio Palermo II, donde el implicado merodeaba. Esta tarde alrededor de las 20.30 lograron la demora de dos jóvenes de 21 y 27 años por la calle San Lorenzo al 2900 quienes vestían prendas coincidentes con las utilizadas al momento del ilícito.

Conforme a lo dispuesto por el Equipo Fiscal en turno, se procedió al secuestro de las prendas de interés para la investigación y se notificó a los demorados de su aprehensión e identificación en la causa “Supuesto Hurto”.

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