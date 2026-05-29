VILLA ANGELA  DOS BUNKERS DESBARATADOS CON COCAÍNA LISTA PARA VENDER

Tres mujeres fueron detenidas tras allanamientos realizados por la División Operaciones Drogas

Los efectivos de la División Operaciones Drogas de Villa Ángela dependientes del Departamento de Consumos Problemáticos desplegaron tareas investigativas para desmantelar puntos de venta y consumo de estupefacientes. Gracias a los patrullajes y emplazamientos de vigilancia, detectaron la actividad ilegal en dos domicilios y solicitaron allanamientos a la fiscalía en turno.

Esta tarde, con el mandamiento judicial en mano acudieron al lugar y en compañía de un testigo iniciaron el registro del primer inmueble ubicado por la calle España en cercanías con calle La Rioja. Tras la revisión, en una de las porciones de la vivienda hallaron el bunker donde se preparaba todo para la venta de estupefacientes.

Secuestraron un envoltorio con cocaína de 6.8 gramos, recortes de polietileno, una balanza de precisión, una tijera y la suma de $10.000 pesos. El ayudante de fiscal consideró que todo lo hallado está relacionado con el comercio de drogas.

La moradora de 24 años fue notificada de su aprehensión por la causa Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes en función de la Ley Provincial de Narcomenudeo N° 2304 a disposición de la fiscalía Antidrogas de Sáenz Peña.

El segundo domicilio allanado fue en cercanías, por la calle Santa Fé, allí verificaron cada rincón y encontraron 11 envoltorios de polietileno tipo bochitas con el peso total de 8 gramos de cocaína, recortes de nylon, dos celulares y la suma de $65.900 pesos. Todo fue secuestrado y dos mujeres de 20 y 27 fueron aprehendidas por Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23737.

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