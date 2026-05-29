AVIA TERAI RECUPERARON UNA MOTOCICLETA ROBADA Y DEMORARON AL PRESUNTO AUTOR

La rápida intervención del personal policial permitió esclarecer un hecho de hurto denunciado por una joven de 27 años en el barrio Norte de Avia Terai.

El procedimiento se concretó este jueves, cerca de las 19, luego de tareas investigativas realizadas por efectivos de la Comisaría de Avia Terai, en el marco de una causa por “Supuesto Hurto”.

La damnificada denunció la sustracción de su motocicleta Zanella de 110 cilindradas y señaló como presunto autor a un joven de 21 años domiciliado en el barrio Centro.

Tras las averiguaciones correspondientes, los uniformados lograron recuperar el rodado sustraído y conducir al sospechoso hasta la unidad policial.

Por disposición de la Fiscalía N° 4, el demorado fue notificado de su situación legal en la causa.

Relacionado