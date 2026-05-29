RESISTENCIA DEMORARON A UN JOVEN ACUSADO DE INTENTAR ROBAR EN UN LOCAL DE LENCERÍA

El sospechoso fue identificado por efectivos de la División Caminantes tras un hecho viralizado en redes sociales.

Efectivos de la División Caminantes demoraron este jueves por la noche a un joven de 23 años acusado de intentar sustraer prendas de vestir de un comercio ubicado sobre calle Perón de Resistencia.

El procedimiento se realizó en inmediaciones de Julio A. Roca y Santa María de Oro, donde los uniformados identificaron a un sujeto con características coincidentes a las difundidas en redes sociales tras el hecho ocurrido días atrás.

La damnificada, una joven de 26 años, había denunciado que el sospechoso intentó llevarse conjuntos de ropa interior exhibidos en percheros sobre la vereda del local comercial.

El demorado, en situación de calle, fue trasladado a Medicina Legal y posteriormente alojado en la Comisaría Segunda Metropolitana por la causa de “Supuesto Hurto en Grado de Tentativa”.

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