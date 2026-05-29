LAS BREÑAS GRAN INTERVENCIÓN POLICIAL ANTE UN PLEITO CON ARMAS CASERAS

Una violenta gresca entre grupos de jóvenes y adultos generó un importante despliegue policial este jueves en el barrio Hipólito Yrigoyen de Las Breñas.

Durante el procedimiento, efectivos de la Comisaría local demoraron a un menor de 14 años y secuestraron una “tumbera” junto a cartuchos percutados y sin percutar. En medio de la intervención, una mujer arrojó un ladrillo contra un móvil policial y dañó el parabrisas delantero.

Ante la tensión, se solicitó apoyo policial y se concretó la conducción de varios jóvenes y adultos vinculados a los disturbios. Además, dos mujeres fueron detenidas por provocar incidentes frente a la dependencia policial.

Por otra parte, en un procedimiento realizado en el barrio Villa Tranquila, un hombre fue aprehendido por una causa de supuesto violencia de género, tras ser denunciado por agredir físicamente a su pareja.

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