GENERAL SAN MARTÍN DETUVIERON A UN HOMBRE CON PEDIDO DE APREHENSIÓN POR UNA CAUSA DE ROBO

El ciudadano fue identificado por personal de la División 911 y registraba un requerimiento judicial activo.

Este jueves por la noche, alrededor de las 20, efectivos de la División 911 de General San Martín procedieron a la conducción de un hombre en el barrio Avenida Los Pioneros, tras constatar que poseía un pedido de aprehensión vigente.

Durante el procedimiento, los agentes identificaron a un ciudadano de 34 años y, al consultar sus datos en el sistema SI.GE.BI., se estableció que presentaba un requerimiento activo en el marco de una causa por “Supuesto Robo en Despoblado”.

Finalmente, el demorado fue trasladado y puesto a disposición de la comisaría jurisdiccional, a fin de continuar con las diligencias legales correspondientes.

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