ZDERO CUMPLE: HISTÓRICA REPAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 9 DE JULIO

Esta tarde, el Gobernador Leandro Zdero agradeció a los vecinos y comerciantes por la paciencia; y recordó que “fueron años de espera y de promesas incumplidas”. “Estamos demostrando que con determinación, una obra como ésta, sí, es posible terminarla”, afirmó.

El jefe del Ejecutivo chaqueño inauguró hoy la histórica repavimentación de la Avenida 9 de Julio, una obra clave que mejorará la circulación en todo el Gran Resistencia y ordenará el tránsito en una de las arterias más utilizadas del área metropolitana. Además destacó que la 9 de Julio “es una avenida estratégica, la espina dorsal que conecta toda el área metropolitana”, y remarcó que su repavimentación era fundamental para recuperar el perfil urbano de la zona.

También subrayó el trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio: “Atrás quedaron las excusas y los desencuentros. Hoy hay un equipo comprometido con resolver los problemas de la gente”. Reconoció además el esfuerzo de obreros, empleados municipales y empresas involucradas.

Zdero señaló que, pese al contexto difícil, su gestión destina los recursos disponibles a obras concretas: “Hoy, a dos años de asumir, seguimos sosteniendo el compromiso con los chaqueños. Esta obra es fruto de una administración responsable y austera”.

Por último, afirmó que “había que restablecer el orden en una provincia que venía anarquizada” y sostuvo que el Chaco tiene hoy “un rumbo claro, construido junto a la gente de bien que quiere una provincia de oportunidades y progreso”.

OMAR CANELA: “FUE UN DESAFÍO MUY IMPORTANTE”

El administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela, aseguró que la repavimentación representó “un desafío muy importante”, y valoró haber concluido el proyecto en tiempo y forma. Agradeció también el trabajo de todo el personal de vialidad en estos años y de otras áreas.

ALEJANDRO ARADAS: “ES UNA REPARACIÓN HISTÓRICA”

El presidente del Concejo Deliberante de Resistencia, Alejandro Aradas, destacó que “siempre se prometió y nunca se cumplió” esta obra. “Hoy, acompañamos al gobernador y la estamos inaugurando. Acá hay esfuerzo y decisión política”, remarcó.

Agradeció al gobernador por priorizar el área metropolitana y aseguró que esta obra es “el puntapié para el crecimiento que los chaqueños necesitan”.

DETALLES DE LA OBRA

La repavimentación integra el proyecto Corredores Viales del Área Metropolitana del Gran Resistencia, financiado por CAF. Fue adjudicada a la unión de empresas Chaco Construcciones S.A., Sucesión de Gutiérrez Luis Alberto y Vial Plus S.A.

Los trabajos se desarrollaron entre noviembre de 2023 y diciembre, completándose en tiempo récord. El proyecto intervino 3,87 kilómetros de la avenida, desde Calle Delfino/Prof. Portela hasta Avenida Gaboto, abarcando tramos de Resistencia y Barranqueras. Incluyó bacheo profundo, saneamiento de subrasante, reconstrucción con mortero y hormigón H-30, sellado de juntas, ensanche de calzada y una repavimentación completa con base antifisuras y carpeta asfáltica. Se renovó además toda la iluminación: se retiraron columnas laterales y se instalaron nuevas estructuras en el cantero central, mejorando seguridad, visibilidad y acompañando un desarrollo urbano más moderno y sustentable.

