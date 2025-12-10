ANMAT prohibió todos los productos de una marca de limpieza: de cuál se trata

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso de todos los productos de limpieza de una misma marca debido a que no se encuentran inscriptos debidamente en el organismo.

La medida fue anunciada a través de la Disposición 9018/2025 publicada en el Boletín Oficial con la firma de Nélida Agustina Bisio, directora de la ANMAT.

En el documento se expresa la prohibición del “uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos los lotes de todos los productos identificados como limpiadores, desengrasantes, y todo otro domisanitario de la marca MARCLEAN”.

Además, se prohíbe “la publicidad de todos los lotes de todos los productos” de la misma marca.

De acuerdo con la ANMAT, la prohibición se dispuso luego de un oficio judicial notificado a la Administración Nacional por el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Mar del Plata. A partir de ahí, se supo que la elaboración y comercialización de los productos de la marca incumplen la normativa vigente.