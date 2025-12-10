EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN REALIZÓ EL PRIMER TALLER DE LA RED DE ESCUELAS SECUNDARIAS INNOVADORAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Ministerio de Educación de la Provincia llevó adelante el Primer Taller de la Red de Escuelas Secundarias Innovadoras, en el marco del proceso de Transformación de la Escuela Secundaria, en las instalaciones del Centro de Educación Física (CEF) N° 1 de Resistencia.

El encuentro reunió ayer a equipos directivos, asesores pedagógicos y supervisores de trece escuelas secundarias —comunes y técnicas, de gestión estatal y privada— pertenecientes a las Regiones Educativas 10 A, B y C. La jornada tuvo como objetivo abrir un espacio de diálogo institucional y territorial, compartir experiencias, identificar desafíos y avanzar en acciones conjuntas para una secundaria renovada, transformadora y centrada en el derecho a aprender de todos los estudiantes.

Participaron de la apertura la subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano; la directora general de Inclusión Educativa, Elba Altamiranda; la directora general de Gestión Educativa, Mirta Candia; el director general de Educación Pública de Gestión Privada, Gustavo Ereño; el director de la Regional Educativa 10 A y B, Manuel Acevedo; y la directora de la Regional 10 C, Miriam Gómez; entre otras autoridades. El taller estuvo coordinado por el capacitador Leonardo Ruiz.

Hacia una secundaria transformadora

La directora de Nivel Secundario, Elizabeth Salto, explicó que este primer taller permitió presentar los lineamientos provinciales y abrir una reflexión conjunta sobre los cambios pedagógicos, organizacionales y culturales que propone la nueva secundaria. “La transformación implica revisar el régimen académico, el diseño curricular, las trayectorias estudiantiles y la formación docente. Es un desafío que asumimos con el acompañamiento de la Secretaría de Educación de la Nación”, señaló.

“Queremos fortalecer los vínculos entre escuelas y, sobre todo, potenciar el liderazgo pedagógico de los equipos directivos para que puedan llevar adelante prácticas innovadoras, sostenerlas en el tiempo y adaptarlas al contexto y a los nuevos estudiantes”, agregó Salto. También detalló que el programa trabaja con 30 escuelas seleccionadas como instituciones innovadoras dentro del sistema educativo chaqueño.

Por su parte, la directora general de Inclusión Educativa, Elba Altamiranda, destacó que la iniciativa permitirá mejorar la calidad educativa a través del trabajo en redes territoriales. “Hoy iniciamos un proceso que involucra a las instituciones secundarias de la Región 10, donde analizamos su situación respecto al currículum, la capacitación docente y los diagnósticos institucionales, para construir proyectos educativos que brinden sentido y proyección de vida a nuestros estudiantes”, expresó.

Asimismo, adelantó que este programa nacional comenzará a implementarse formalmente el próximo año, articulando acciones con todas las provincias del país.

Experiencias que inspiran la nueva secundaria

El director general de Educación Pública de Gestión Privada, Gustavo Ereño, valoró que la construcción de la nueva secundaria se haga “a partir de las experiencias positivas e innovadoras que ya existen en las escuelas”. Subrayó que, para el sector privado, este enfoque resulta especialmente significativo, ya que muchas de estas prácticas habían quedado fuera de las estructuras formales a pesar de sus buenos resultados. “La idea es pensar la secundaria desde lo que funciona y genera impacto real en los estudiantes”, sostuvo.

La voz de las escuelas

La directora de la EES N° 164, María Isabel Fernández, expresó que el taller genera “expectativas muy positivas” y afirmó que las instituciones venían esperando la oportunidad de aplicar buenas prácticas y nuevas experiencias en el aula.

A su vez, Jorge Ricardo López, director de la EET N° 16, destacó la satisfacción de su institución por ser una de las 30 escuelas seleccionadas como piloto. “La escuela técnica está en constante innovación y buscamos estar cada vez más insertos en la comunidad”, indicó.

Escuelas participantes

Formaron parte del encuentro las siguientes instituciones:

• Resistencia: EES N° 175 “Dr. Carlos Barberán”, EES N° 164 “Escultor Fabriciano Gómez”, EES N° 84 “Pedro H. Ureña”, EET N° 16 “1° de Mayo”, EET N° 24 “Simón de Iriondo”, UEGP N° 27 “Emilio Lamarca”, UEGP N° 19 “Don Bosco”, UEGP N° 109 “Colegio Integral Dr. Carlos P. López Piacentini” y UEGP N° 26 “San José Obrero”.

• Barranqueras: EET N° 33 “Director Carlos Silva” y EET N° 2 “Gral. José de San Martín”.

• Basail: ESFA N° 151 “Loma Alta”.

• Margarita Belén: EES N° 154 “Costa Iné”.

