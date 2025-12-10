SOLICITUD DE PARADERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Departamento Lucha Contra La Trata De Personas, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de ROMAN VICTOR ALCIDES, de 29 años, de 1,70 metros de altura, de contextura física otra, tez blanca, cabello corto negro, ojos color marrones claros ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: una remera mangas cortas color gris con letras morada adelante a la altura del pecho pero ignoro que decía y una bermuda de jeans Se le ha visto por última vez en Calle 2 S/N° Del Barrio 10 De Mayo en fecha 04/12/2025.



Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Departamento Lucha Contra La Trata De Personas al o al servicio de emergencias 911.-

