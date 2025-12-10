DOS JÓVENES TERMINARON DETENIDOS CON CASI 70 GRAMOS DE COCAÍNA EN VILLA PROSPERIDAD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La División Microtráfico Metropolitana realizó un allanamiento, donde secuestraron casi 70 gramos de cocaína fraccionada, dinero en efectivo y detuvieron a dos jóvenes vinculados al narcomenudeo.



Este martes por la noche, el personal de la División Microtráfico Metropolitana llevó a cabp im allanamiento en una casa ubicada sobre la calle Leonardi al 50 aproximadamente, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737. Con la presencia de la fiscal antidrogas, se llevó adelante el registro autorizado por el Juzgado de Garantías N° 5.

Durante la inspección incautaron 185 envoltorios de cocaína, además de dos “bochones” adicionales, que en total sumaron 69,5 gramos. También secuestraron $229.000 en efectivo, 101 dólares, bolsas utilizadas para el fraccionamiento y dos celulares.

En el lugar detuvieron a una joven de 18 años, y un sujeto de 24, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía Antidrogas N° 1.

