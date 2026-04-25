QUITILIPI TRAS LOS PASOS DE LA “FALSA MÉDICA”: ALLANARON UNA VIVIENDA Y SECUESTRARON INSUMOS MÉDICOS

En el procedimiento también se dispuso pedido de aprehensión provincial y captura nacional para la principal investigada.

Personal de la División Investigaciones Complejas del Interior de Sáenz Peña realizó este viernes un allanamiento en una vivienda del barrio San Cayetano de Quitilipi, en el marco de una causa por “Supuesta Usurpación de Título y Honores”, prevista en el artículo 247° del Código Penal Argentino.

El procedimiento se concretó durante la tarde. En el domicilio allanado, donde viviría la principal investigada, los agentes secuestraron diversos elementos vinculados a tareas sanitarias, entre ellos agujas hipodérmicas, hojas de bisturí, sondas urinarias, jeringas, vías, un set de infusión intravenosa, uniformes de enfermería, chaquetas médicas y documentación relacionada con pacientes.

Además, en el patio de la vivienda hallaron restos de papeles recientemente incinerados, entre los cuales apareció un fragmento con un sello del Ministerio de Salud Pública y la leyenda correspondiente al Hospital Dr. Emilio F. Rodríguez de Quitilipi.

El procedimiento finalizó con resultado positivo. Por disposición de la fiscalía interviniente, se ordenó la inserción de pedido de aprehensión provincial y el trámite para una captura nacional de la mujer investigada.

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