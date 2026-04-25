VILLA ÁNGELA LA POLICIA SECUESTRÓ ARMAS Y UNA GRANADA ACTIVA EN UN ALLANAMIENTO POR AMENAZAS E INCITACIÓN A LA VIOLENCIA

La investigación inició a raíz de imágenes que se viralizaron en redes sociales por amenazas en un colegio.

En el marco de una causa por presunta intimidación pública e incitación a la violencia colectiva, personal del Departamento de Investigaciones Complejas Interior, a través de la División de Investigaciones Complejas de Villa Ángela, llevó a cabo un allanamiento que arrojó resultado positivo.

El procedimiento se realizó este viernes, alrededor de las 18, en un domicilio ubicado en calle Santa Cruz de esa ciudad. La medida fue ordenada mediante un oficio emitido, por la jueza de Garantías subrogante, Dra. Natalia Yanina Vigistain, con intervención del Equipo Fiscal N° 4 a cargo del Dr. Matías Daher.

La investigación comenzó a raíz de un estado de alerta por amenazas a instituciones, luego de que se viralizara en redes sociales una imagen en la que dos jóvenes, aparentemente menores de edad, exhibían armas de fuego.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron un arsenal de armas y municiones, entre ellas una pistola calibre .45 con cargador, cartuchos, un revólver calibre .22, escopetas de distintos calibres, rifles, carabinas, pistolones y tres armas de aire comprimido modificadas. También se incautaron más de 60 cartuchos de diversos calibres, balines, estuches, pistoleras, dos teléfonos celulares y una notebook.

Uno de los hallazgos más relevantes fue el de una granada de mano FMK2 activa, que fue asegurada por personal especializado de la División Bomberos de Villa Ángela para su resguardo.

Asimismo, condujeron a un hombre de 35 años, oriundo de la provincia de Santa Fe quien fue notificado de su aprehensión conforme a lo dispuesto por la magistratura interviniente.

Todos los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial para su resguardo, mientras continúa la investigación para determinar responsabilidades y el origen del material incautado.

El procedimiento fue supervisado por el comisario Milton Adrián Meister, jefe de la División de Investigaciones Complejas, y el comisario principal Darío Ramón Romero, jefe del Departamento de Investigaciones del Interior.

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