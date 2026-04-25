UN HOMBRE DETENIDO CON PEDIDO DE CAPTURA Y RECUPERARON LA MOTOCICLETA QUE HABÍA SUSTRAÍDO
Intervino el Servicio Externo
Anoche los efectivos desplegaron tareas de prevención e investigación de ilícitos en la jurisdicción. Gracias a la información recabada en las calles supieron que un hombre buscado por la justicia merodeaba por el barrio 10 de mayo, se dirigieron al lugar.
Por la calle Caracas demoraron a un hombre con apariencia física similar al buscado, pero al identificarse intentó huir peleando con los agentes, pese a ello fue demorado. Sus datos personales arrojaron pedido de captura por la causa Supuestas Amenazas en Contexto de Violencia de Género a solicitud de la Fiscalía N° 5. Lo condujeron a la dependencia policial.
La fiscalía en turno dispuso además, la aprehensión del hombre en la causa Supuesto Hurto Resistencia contra la autoridad y lesiones ya que habría participado en el hurto de una motocicleta en horas del mediodía.
Más tarde, por la avenida Belgrano al 4500, hallaron el rodado en cuestión, se trataba de una motocicleta Mondial 110 cc, denunciada por una ciudadano de 21 años. El rodado fue devuelto a su dueño.