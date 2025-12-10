COMISARÍA PUERTO TIROL: UN DETENIDO POR AMENAZAS Y OTRO POR VIOLENCIA DE GÉNERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Comisaría Puerto Tirol intervino en dos hechos ocurridos durante la noche del martes, que culminaron con la conducción y aprehensión de dos hombres involucrados en distintas causas.



El primer hecho sucedió, cerca de las 23:15, cuando una joven de 25 años residente del barrio San Francisco, denuncio que el 7 de diciembre, mientras realizaba compras, fue interceptada por un hombre que, por su forma de expresarse, aparentaba estar bajo los efectos de alguna sustancia y la amenazó. La discusión se originó luego de que el perro de la denunciante ladrara al sujeto.

El Juzgado de Paz y Faltas local, dispuso la demora del involucrado, su notificación contravencional en detención. En cumplimiento de ello, personal policial procedió a la conducción de un hombre de 35 años.

Minutos más tarde, los efectivos fueron alertados por la Comisaría Segunda de Fontana, sobre un caso de violencia de genero que damnifica a una ciudadana de 33 años. La Fiscalía de Género dispuso la aprehensión del hombre de 43 años, intervención de las líneas 102 y 137, y la entrega de un botón antipánico a la denunciante.

Ante esta situación, el personal de Guardia y Servicio Externo logró demorarlo en el barrio Aromo, procediendo a su conducción. Tras ser examinado en el nosocomio local, fue entregado a la Guardia de Prevención para continuar con las diligencias pertinentes.

