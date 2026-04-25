DOS ADOLESCENTES DEMORADOS TRAS UN ROBO Y ATAQUE A PATRULLEROS

Ocurrió anoche en Villa Federal, La División Patrulla Preventiva intervino en el caso y recuperó la bicicleta sustraída

Alrededor de las 1 de la madrugada, los agentes de la División Patrulla Preventiva fueron alertados por un hombre de 30 años, quien manifestó que dos sujetos lo habían lesionado con un arma blanca en la zona de la espalda y le sustrajeron una bicicleta, para luego ingresar a una vivienda cercana, ubicada por la calle Bosh.

Al arribar al lugar, los agentes fueron increpados por un grupo de personas que comenzó a arrojar objetos contundentes contra los móviles policiales, por lo que solicitaron apoyo de otras unidades. En medio del procedimiento, uno de los sospechosos salió del inmueble con la bicicleta denunciada, la arrojó y escapó.

Posteriormente, otro joven salió portando un machete y amenazando al personal policial, por lo que fue demorado junto a otro menor que habría participado en los daños a los móviles.

Como resultado del procedimiento, se secuestró la bicicleta recuperada, un machete y trozos de ladrillo utilizados en la agresión. Además, dos patrulleros sufrieron daños en el parabrisas y en una de sus puertas.

Los demorados fueron puestos a disposición del Juzgado del Menor y la Familia y la bicicleta fue restituida a su propietario.

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