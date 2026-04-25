MIRAFLORES:RETROEXCAVADORA MAS CAMIÓN CON CARRETON DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO💪
✔️En medio de esta difícil emergencia hídrica que golpea a Miraflores, recibimos una mano enorme que nos llena de fuerza.
✍️El Municipio de San Bernardo, por decisión del Intendente Silvio Sotelo, puso a disposición una retroexcavadora, más camión con carretón, para sumarse a las tareas de desagüe, canalización y limpieza en los barrios más afectados.
✓Esta máquina se incorpora a nuestros equipos y es clave para acelerar los trabajos y darle más rápido salida al agua.
¡GRACIAS Intendente Sotelo