Lun. Abr 27th, 2026

MIRAFLORES:RETROEXCAVADORA MAS CAMIÓN CON CARRETON DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO💪

por Redaccion J 2 días atrás

🚜

✔️En medio de esta difícil emergencia hídrica que golpea a Miraflores, recibimos una mano enorme que nos llena de fuerza.

✍️El Municipio de San Bernardo, por decisión del Intendente Silvio Sotelo, puso a disposición una retroexcavadora, más camión con carretón, para sumarse a las tareas de desagüe, canalización y limpieza en los barrios más afectados.

✓Esta máquina se incorpora a nuestros equipos y es clave para acelerar los trabajos y darle más rápido salida al agua.

¡GRACIAS Intendente Sotelo

Comparte esta entrada:

Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com