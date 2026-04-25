PUERTO TIROL DETIENEN A UN HOMBRE CON PEDIDO DE CAPTURA
Era buscado por una causa de Violencia de Género.
En la mañana del sábado a las 7:20, personal de la Comisaría de Puerto Tirol implementó un operativo en inmediaciones del barrio 80 Viviendas. Allí identificaron a un hombre de 46 años.
Al compulsar registros, se constató que tenía un pedido de aprehensión vigente en una causa por amenazas con arma en contexto de violencia de género.
La Fiscalía de Género Nº 9, a cargo de la Dra. Fernanda Abraham, dispuso la aprehensión del acusado por supuesto incumplimiento de pautas en contexto de violencia de género.