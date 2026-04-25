SAENZ PEÑA: DESBARATAN BUNKER: SECUESTRAN COCAÍNA Y DETIENEN A UN HOMBRE

La División Operaciones Drogas Interior ejecutó una orden judicial en el barrio Ginez Benítez y halló drogas y dinero.

En la madrugada del viernes a eso de las 2, personal de la División Operaciones Drogas Interior de Sáenz Peña llevó adelante un allanamiento en un domicilio del barrio Ginez Benítez.

Durante el procedimiento se secuestraron 30 envoltorios de polietileno con 5,5 gramos de cocaína, un envoltorio con 13,4 gramos de cocaína, un envoltorio con mínima cantidad de marihuana.

Además de un teléfono celular Samsung A13, una balanza de precisión, un picador, recortes de polietileno y la suma de 534.000 pesos.

En total, la cantidad de cocaína incautada ascendió a 18,9 gramos. El principal investigado, de 31 años, fue aprehendido y trasladado a la División Operaciones Drogas Interior, donde quedó alojado por infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de estupefacientes.

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