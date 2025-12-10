LAS BREÑAS: SECUESTRAN ARMAS CASERAS TRAS UNA GRESCA ENTRE JÓVENES Y LUEGO DETIENEN A UN CONTRAVENTOR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los hechos ocurrieron en diferentes procedimientos intervino el personal de la comisaria local.



EN menos de treinta minutos, efectivos de la Comisaría Las Breñas debieron intervenir en dos hechos distintos que terminaron con el secuestro de armas de fabricación casera y la aprehensión de un hombre por infracción al Código de Faltas.

Gresca entre jóvenes y secuestro de “tumberas”

Cerca de las 01:56, un llamado anónimo alertó al personal de la Comisaria Las Breñas, sobre un grupo de jóvenes que habría iniciado una gresca en avenida L. N. Alem y Manuel Lorenzo. Cuando los agentes llegaron, el grupo de personas huyeron por distintas calles, arrojando objetos para evitar ser identificados.

En el lugar, procedió al secuestro de una gomera de fabricación rudimentaria, un cuchillo y dos armas caseras tipo tumbera. Como asi también, una motocicleta Corven Energy 110 cc, color celeste, sin numeración visible

Detenido por perturbación y desorden

Minutos después del operativo anterior, alrededor de las 02:17, un hombre de 34 años termino demorado por infringir el Artículo 60° (Perturbación y Desorden) del Código de Faltas Provincial Ley 850-J. El sujeto estaba causando desorden en el barrio Granaderos

Tras el examen médico, quedó alojado en la comisaría a disposición del Juzgado de Paz.

