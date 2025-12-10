LA ESCONDIDA: DETIENEN A UN JOVEN QUE INTENTABA VENDER OBJETOS ROBADOS EN EL BARRIO EL TRIÁNGULO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Recuperaron varios elementos, entre ellos una garrafa denunciada por una mujer de 61 años.



Durante la madrugada, personal de la Comisaría local detuvo a un joven de 26 años que ofrecía en la vía pública diversos elementos presuntamente robados. El procedimiento se realizó en el marco del Servicio de Seguridad Preventiva Lince.

El hecho está relacionado con una causa por supuesto robo denunciada el 7 de diciembre por una mujer de 61 años, residente del barrio Alborada, quien informó la sustracción de un tubo de gas de 10 kilos, color amarillo.

Cerca de las 00:40, en el barrio Unión Obrero, los agentes fueron alertados de que en el barrio El Triángulo un sujeto ofrecía objetos de dudosa procedencia. Al llegar al lugar, el joven, al notar la presencia policial, intentó huir hacia una zona montuosa, abandonando los elementos que llevaba consigo. Tras un seguimiento a pie, fue reducido y aprehendido a pocos metros del lugar.

Elementos recuperados

Los efectivos secuestraron un tubo de gas de 10 kg coincidente con el denunciado previamente. Además, en el marco de la causa “Investigación Actuada”, incautaron otros elementos que el detenido intentaba comercializar: Un chaleco de pesca camuflado, dos paletas con líneas y anzuelos, un cuchillo de 20 cm con funda de cuero, una linterna plástica roja, dos mates de madera, 16 cajas de balines de plomo, dos bolsas con bolitas y otro tubo de gas de 10 kg, color amarillo.

El joven fue notificado de su aprehensión en la causa por supuesto robo, quedando a disposición de la autoridad competente.

