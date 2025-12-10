DIVISIÓN 911 – VILLA ÁNGELA: DOS PERSONAS FUERON DEMORADAS CON UNA “TUMBERA” Y UNA MOTOCICLETA DESMANTELADA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Ocurrió en el camino vecinal Los Gansos.



Este martes a las 18:00, personal de la División 911 acudió hacia el Camino Vecinal Los Gansos, en Villa Ángela, debido a que una mujer habría estado amenazando con un arma de fuego a vecinos de la zona.

Al arribar, los agentes constataron la presencia de una mujer que portaba un elemento de fabricación casera, tipo “tumbera”. Tras controlar la situación, la mujer fue identificada como una joven de 26 años, domiciliada en Chacra N° 53. La misma llevaba un trozo de caño galvanizado gris de aproximadamente 60 centímetros, con mango plástico negro símil amoladora marca “LUQSTOFF”, conteniendo un cartucho calibre 12 percutado.

La mujer manifestó que mantenía problemas con un joven de 25 años, domiciliado en el barrio Túpac, por una motocicleta. Ante ello, el mencionado sujeto accedió a entregar una motocicleta desmantelada, correspondiente a una Motomel Skua 200 cc., junto con diversas motopartes, elementos que mantenía ocultos entre las malezas del lugar. Al consultar la base de datos, la motocicleta no registraba impedimentos.

Seguidamente, se procedió al secuestro de todos los elementos y al traslado de ambos involucrados hacia Sanidad Policial. Tras el examen médico, fueron entregados a la Guardia de Prevención de la Comisaría Segunda para continuar con las diligencias de rigor.

