La Justicia ordenó ejecutar los bienes de Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad

Según lo establecido en la causa, el monto a devolver asciende a cifras millonarias que fueron actualizadas con el paso del tiempo, lo que derivó en la necesidad de ejecutar bienes de los condenados.

Pero los abogados de la expresidenta y sus hijos se quejaron de la disposición, al argumentar que varios de los bienes decomisados a Máximo y Florencia Kirchner forman parte de la herencia que les dejó su padre, Néstor Kirchner, o recibidos por cesión en 2016.

Lo que es más, los abogados aseguraron que algunos bienes fueron adquiridos con anterioridad al período de la maniobra investigada.

La causa Vialidad se originó en 2008 con una denuncia de Elisa Carrió, pero no fue sino hasta 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, que tomó impulso y se concentró en la actividad en la obra pública de Santa Cruz durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Los bienes decomisados pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia, cuyos funcionarios se encargarán de su administración y eventual venta.