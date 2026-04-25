SEGURIDAD RURAL JUAN JOSE CASTELLI RURALES DETECTAN A DOS PESCADORES EN INFRACCIÓN

Incautaron los pescados y varios elementos de pesca y cacería.

Mientras los agentes realizaban trabajos de prevención en la zona, frenaron el paso de dos Toyota Hilux por el paraje San Agustín,en el departamento General Güemes. Ambas camionetas enganchaban lanchas en las que transportaban varios elementos para la pesca, además de pescados de una especie protegida. Como ninguno tenía las habilitaciones para la pesca, ambos fueron notificados de su infracción y sus elementos fueron incautados.

Primero, los agentes secuestraron un motor de lancha, dos cañas de pescar, dos rifles frontales, una red de pesca, una red de carnada, 17 simbras y cinco presas de surubí (una especie protegida y vedada). Allí notificaron a uno de los infractores.

Al rato, incautaron otro motor de lancha, tres cañas de pescar, tres rifles frontales y dos surubíes. Otro ciudadano fue notificado en esta oportunidad por su infracción a la Ley de Pesca.

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