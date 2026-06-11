EL CHACO DE LAS OPORTUNIDADES: SE INAUGURÓ LA PLANTA ACEITERA LUFE S.A.S QUE IMPULSA MÁS EMPLEO Y PRODUCCIÓN

Este miércoles, el Gobernador Leandro Zdero acompañó a Lucas Ferraro y Federico Korytnicki, en la inauguración de la nueva planta industrial de LUFE S.A.S., empresa chaqueña dedicada al fraccionado, envasado y comercialización de aceites comestibles bajo la marca La Mancera. La firma, que cuenta con más de seis años de trayectoria, consolida su crecimiento como uno de los ejemplos más destacados de desarrollo industrial y generación de empleo en la provincia.

Durante el acto, realizado en Fontana, el mandatario provincial destacó el esfuerzo de los emprendedores y el impacto positivo que la industria genera en la economía local. “Estamos muy contentos porque detrás de esta planta hay años de trabajo, de esfuerzo y de visión empresarial. No solamente lograron desarrollar una marca propia que hoy se comercializa en distintos puntos del país, sino que además continúan invirtiendo, incorporando tecnología y generando oportunidades para más chaqueños”, expresó Zdero.

El gobernador remarcó además la articulación entre el sector privado, el Estado y las instituciones educativas. “Aquí también se trabaja junto a universidades y centros de formación para que jóvenes puedan capacitarse y realizar pasantías. Ese es el camino que queremos para el Chaco: más inversión, más producción y más empleo”, sostuvo.

Asimismo, señaló que el Gobierno provincial continuará acompañando al sector productivo mediante herramientas de financiamiento, incentivos y políticas orientadas a mejorar la competitividad. “El Estado debe ser un facilitador del desarrollo, acompañando a quienes invierten y generan trabajo. Estamos convencidos de que emprendimientos como este son los que necesitamos multiplicar en toda la provincia”, afirmó.

Por su parte, los titulares de la empresa, Lucas Ferraro y Federico Korytnicki, celebraron la inauguración de la planta y destacaron el acompañamiento recibido durante el proceso de crecimiento. “Hace más de seis años comenzamos este camino como emprendedores y hoy podemos concretar este sueño con una planta modelo ubicada en el Chaco. Siempre apostamos al crecimiento y a la industrialización, convencidos de que era posible desarrollar este proyecto desde nuestra provincia”, señalaron.

Los empresarios explicaron que actualmente la firma opera con un turno de trabajo y proyecta ampliar la producción e incorporar nuevos puestos laborales. “La idea es sumar más turnos y seguir creciendo para generar más empleo genuino. Tenemos capacidad para continuar expandiéndonos y llegar a nuevos mercados”, indicaron.

LUFE S.A.S. posee una capacidad de producción de hasta 5.000 botellas por hora y distribuye sus productos en todo el territorio nacional a través de distribuidores mayoristas, supermercados y cadenas comerciales. Además de comercializar su propia marca, presta servicios de fraccionado y envasado para reconocidas empresas del sector alimenticio. La inversión realizada permitió modernizar la infraestructura, incorporar equipamiento de última generación y optimizar los procesos productivos, fortaleciendo el valor agregado local y posicionando a la industria chaqueña en mercados de alcance nacional.

Con esta inauguración, la provincia suma una nueva industria que impulsa el desarrollo de proveedores locales, dinamiza la logística y el transporte, genera empleo formal y fortalece la cadena productiva alimenticia, consolidando al Chaco como un territorio cada vez más atractivo para la inversión privada.

Acompañaron esta actividad, el ministro de la Producción, Oscar Dudik; el subsecretario de Industria, Patricio Amarilla; el intendente de Fontana, Fernando Cuadra; el diputado provincial, Carlos Salom; el presidente de Fiduciaria, Gerardo Santos Oliveira; la vicepresidente de IPRODICH, Mónica Morales; el intendente de Las Palmas, Víctor Armella; demás autoridades provinciales y vecinos de la zona.

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