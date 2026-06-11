COLONIA BENÍTEZ ESCLARECIERON UN HURTO Y RECUPERARON UN TELÉFONO SUSTRAÍDO DE UNA VIVIENDA

Los efectivos realizaron averiguaciones que permitieron localizar el dispositivo y recuperarlo en pocas horas.

El procedimiento se concretó esta mañana, alrededor de las 14, tras una rápida investigación llevada adelante por personal policial de la Comisaría de Margarita Belén.

La denuncia fue realizada durante la mañana por un joven que manifestó que personas desconocidas le sustrajeron su teléfono celular mientras se encontraba cargando en el comedor de su vivienda, sin ejercer violencia ni ocasionar daños en el inmueble.

A partir de la denuncia, los efectivos iniciaron tareas investigativas que permitieron establecer el posible paradero del dispositivo. Como resultado de las averiguaciones, una mujer hizo entrega voluntaria del teléfono en la vía pública, manifestando que lo había adquirido de un hombre al que no conocía y lo habia vendido.

Tras el secuestro del teléfono, se dio intervención a la Fiscalía de Investigación Penal N.º 2, que dispuso la restitución del bien a su legítimo propietario y la remisión de las actuaciones correspondientes para continuar con la investigación del hecho.

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