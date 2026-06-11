MÁS SEGURIDAD PARA LOS CHAQUEÑOS: EL GOBIERNO PUSO EN FUNCIONAMIENTO EL DEPARTAMENTO OPERACIONES ESTRATÉGICAS LINCE

La nueva unidad táctica especializada comenzará a operar en el área metropolitana y forma parte del Plan Estratégico de Seguridad impulsado por la gestión del gobernador Leandro Zdero. Fue creada con el acompañamiento y capacitación de la Policía Nacional de la República del Paraguay.

El acto fue encabezado por el gobernador Leandro Zdero, junto al ministro de Seguridad, Hugo Matkovich; el jefe de Policía, Fernando Romero; autoridades provinciales y representantes de la Policía Nacional de la República del Paraguay, quienes acompañaron el proceso de capacitación y formación de los efectivos chaqueños.

Durante su discurso, el gobernador Zdero destacó que la creación de esta unidad forma parte del Plan Estratégico de Seguridad que comenzó a ejecutarse en diciembre de 2023 y que contempla la recuperación institucional de la fuerza policial mediante más equipamiento, capacitación, infraestructura y recursos humanos. “Esta nueva división viene a sumarse para garantizar seguridad a los chaqueños. Es una decisión política que responde a un plan estratégico que busca seguir fortaleciendo a nuestra Policía y recuperar la confianza de la ciudadanía”, expresó el mandatario.

Asimismo, agradeció especialmente la colaboración de la Policía Nacional del Paraguay y valoró la articulación permanente entre ambos países para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y los delitos complejos en zonas de frontera.

Por su parte, el ministro Hugo Matkovich señaló que la puesta en marcha de la División Lince representa un nuevo paso en la transformación de la seguridad pública provincial. “Hoy es un día trascendente para la seguridad de los chaqueños. Seguimos incorporando personal especializado y herramientas modernas para brindar una respuesta más eficiente. Esta unidad táctica comenzará a operar en Resistencia y posteriormente se extenderá a otras regiones de la provincia”, afirmó.

El funcionario recordó que desde el inicio de la gestión se impulsaron múltiples acciones para fortalecer la capacidad operativa de la fuerza, entre ellas la incorporación de nuevos agentes, móviles policiales, tecnología aplicada a la investigación y unidades especializadas en diversas áreas.

A su turno, el jefe de Policía, Fernando Romero, destacó que el Departamento Lince tendrá una misión específica orientada a la prevención y persecución del delito en las calles del área metropolitana. “Esta es una unidad operativa por excelencia. Sus integrantes tendrán la responsabilidad de actuar con compromiso, profesionalismo y vocación de servicio para proteger a los ciudadanos y reforzar la presencia policial en los barrios”, sostuvo.

La nueva fuerza táctica está integrada por efectivos especialmente entrenados bajo el modelo operativo desarrollado por la Policía Nacional del Paraguay, reconocido por su efectividad en tareas de prevención urbana y combate al delito.

Con esta incorporación, se continúa avanzando en el fortalecimiento integral del sistema de seguridad, con el objetivo de brindar mayor protección a los vecinos y consolidar una Policía más equipada, profesional y cercana a la comunidad.

Acompañaron el acto: la presidente de la Legislatura, Carmen Delgado; y autoridades policiales.

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