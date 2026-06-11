FONTANA: RECUPERARON UNA MOTOCICLETA ROBADA Y DEMORARON A UN JOVEN

La moto había sido sustraída mientras su propietario realizaba trámites en una quiniela.

Efectivos de la Comisaría Primera de Fontana lograron esclarecer un hecho de hurto y recuperar una motocicleta que había sido sustraída durante la jornada el dia de hoy .

La investigación se inició tras la denuncia de un hombre de 74 años, quien informó la sustracción de su motocicleta Motomel Blitz 110 cilindradas, color gris, la cual había dejado estacionada sobre la vereda con la llave colocada mientras permanecía en una quiniela ubicada en la intersección de las calles Santiago del Estero y Chile.

A partir de la denuncia, personal del Servicio Externo desplegó tareas investigativas en distintos sectores de la ciudad. Durante los recorridos realizados en inmediaciones del barrio Güemes, los agentes observaron a un sujeto circulando en una motocicleta con características similares con las aportadas por el denunciante.

Tras interceptarlo e identificarlo, los agentes constataron que el conductor, de 25 años, no poseía documentación que acreditara la propiedad o tenencia legítima del rodado. Luego de verificar la numeración y el dominio, confirmaron que se trataba de la motocicleta denunciada como sustraída.

Finalmente por disposición de la Fiscalía interviniente, se procedió al secuestro formal del vehículo, que fue trasladado a la unidad policial y puesto a disposición de la Justicia, quedando el hecho esclarecido.

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