TANGAZO 2026: CHACO SERÁ NUEVAMENTE SEDE DEL PRELIMINAR OFICIAL DEL MUNDIAL DE TANGO

El presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Mario Zorrilla, presentó este jueves una nueva edición del Festival Tangazo, que se realizará del 10 al 12 de julio en la Casa de las Culturas de Resistencia y volverá a posicionar a la provincia como sede oficial de la preliminar regional del Festival y Mundial de Tango de Buenos Aires (Tango BA).

La competencia clasificatoria para las regiones NEA y NOA otorgará a las parejas ganadoras la posibilidad de representar a la región en el certamen internacional que se desarrollará del 19 de agosto al 2 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires.

El Festival Tangazo, que se realiza ininterrumpidamente desde 2004 en Resistencia, ofrecerá una amplia agenda de actividades que incluirá clases, seminarios, competencias y milongas, consolidándose como uno de los encuentros tangueros más importantes del norte argentino. “Hay un gran público y bailarines que hacen que el tango crezca en la región, por lo que por tercer año consecutivo le estamos dando un impulso”, destacó Zorrilla durante la presentación.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de las redes sociales oficiales de Tangazo. En este sentido, Alejandro Parras, integrante de la Asociación de Maestros, Coreógrafos y Directores del Chaco, invitó a la comunidad a sumarse a las distintas propuestas. “El público puede acercarse a los seminarios, que son libres y gratuitos, así como también disfrutar de la gala de apertura y de las competencias que se desarrollarán durante el sábado y domingo”, señaló.

La edición 2026 buscará superar la convocatoria del año pasado, que reunió a más de 60 parejas de baile. Además, la sede chaqueña cuenta con un destacado historial dentro de la competencia internacional. “De esta sede han salido campeones mundiales. Todos pueden participar, ya sea de la competencia, de las milongas o de las clases. Chaco es una sede muy bien representada año tras año en un campeonato del que participan más de 500 parejas de todo el mundo”, expresó Santiago Duarte, referente de Duartango.

Con una propuesta que combina formación, competencia y celebración de una de las expresiones culturales más emblemáticas del país, Tangazo 2026 reafirma el protagonismo de Chaco en el circuito nacional e internacional del tango.

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