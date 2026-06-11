CHACO Y NACIÓN FORTALECEN EL TRABAJO CONJUNTO PARA MEJORAR EL ACCESO A LA JUSTICIA Y LA PROTECCIÓN DE DERECHOS

El Gobierno del Chaco y el Ministerio de Justicia de la Nación avanzan en una agenda conjunta destinada a fortalecer el servicio de justicia, optimizar el acceso a derechos y brindar nuevas herramientas para la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad.

En este marco, el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Carim Peche, recibió al director Nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y CABA, Martín Cardone, y a la directora Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil, Jacqueline Jalabert.

Del encuentro participaron además la subsecretaria de Justicia, Elina Nicoloff, y el subsecretario de Trabajo, Francisco Romero Castelán.

Durante la reunión se abordaron distintas líneas de acción orientadas al fortalecimiento institucional del sistema judicial, mediante programas de asistencia técnica, capacitación y acompañamiento a las jurisdicciones provinciales.

Uno de los ejes centrales estuvo vinculado al fortalecimiento del ámbito penal y tecnológico. En ese sentido, se presentaron herramientas impulsadas por la Subsecretaría de Política Criminal para potenciar la capacidad de respuesta de la justicia provincial, especialmente en materia de persecución penal estratégica del microtráfico. Las iniciativas incluyen asistencia técnica para el diseño de planes locales, capacitación especializada destinada a fiscales, jueces y fuerzas de seguridad, además de mecanismos de monitoreo y evaluación de gestión.

Asimismo, se expusieron programas vinculados a la justicia restaurativa juvenil y acciones destinadas a la investigación y juzgamiento de delitos informáticos. Entre ellas, se destacaron las mesas de trabajo sobre ciberdelito, la adecuación a estándares internacionales y el fortalecimiento de capacidades de investigación digital.

En materia de acceso a derechos y protección integral, las autoridades analizaron herramientas destinadas a garantizar una respuesta efectiva para los sectores más vulnerables. Entre ellas, los programas de asistencia interdisciplinaria para víctimas de violencias y delitos federales, el Programa Nacional de Lucha Contra la Criminalidad (PRONALCI), orientado a la protección ciudadana mediante tecnología y supervisión de medidas cautelares, y el trabajo de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) junto al programa ADAJUS, que promueven la eliminación de barreras en los procesos judiciales y garantizan el ejercicio efectivo de los derechos.

La reunión permitió consolidar una agenda de trabajo articulada entre Nación y Provincia, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales, mejorar el acceso a la justicia y desarrollar políticas públicas que den respuesta a las demandas de la ciudadanía chaqueñ

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