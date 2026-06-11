VIRGINIA GALLARDO, EMBAJADORA OFICIAL DE “LA MERMELADA Y LA MANTECA”

La diputada libertaria esbozó una curiosa frase que se viralizó y reavivó el debate sobre el impacto social de las políticas implementadas por el gobierno ultraderechista. Un repaso por los momentos virales de la exvedette desde que asumió su banca.

A veces una sola frase alcanza para resumir una época. Esta vez le tocó a la exvedette y actual diputada nacional por Corrientes, que intentó defender el rumbo económico de Javier Milei y terminó dejando una de las postales más llamativas de la era libertaria: aseguró que las inversiones privadas permitirán que los argentinos tengan “una vacación” y conozcan “la mermelada y la manteca”

La escena ocurrió durante una reunión de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados. Mientras respondía cuestionamientos de la oposición por la situación económica y la pérdida de empleo, Gallardo explicó que el Gobierno busca generar inversiones privadas sustentables para que la gente pueda progresar.

Hasta ahí, un discurso habitual del oficialismo. El problema apareció cuando intentó describir cómo sería ese progreso.

El sueño argentino, según Gallardo

“Tenemos la capacidad de empatizar”, afirmó la legisladora antes de explicar el futuro que imagina para los argentinos. Según dijo, las inversiones permitirán que las personas tengan vacaciones y accedan a productos tan básicos como la manteca y la mermelada.

La frase se viralizó en cuestión de horas. No por la defensa de las inversiones privadas, un discurso repetido hasta el cansancio por el Gobierno, sino por la vara elegida para medir el éxito del modelo.

Después de dos años y medio de ajuste, motosierra y promesas de prosperidad futura, el horizonte parece haberse achicado bastante. Ya no se habla de ascenso social, vivienda propia o mejores salarios. El objetivo, según la diputada, es llegar a una vacación y a una tostada completa.

Una especialista en momentos virales

No es la primera vez que Gallardo queda en el centro de la escena.

Hace apenas unos días se viralizaron imágenes donde aparecía maquillándose y tomándose selfies en el recinto mientras Manuel Adorni presentaba su informe de gestión ante el Congreso. La diputada respondió con ironías y hasta invitó a sus detractores a seguir comentando sus publicaciones para mejorar su engagement.

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