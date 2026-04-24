PABLO QUIRNO CRUZÓ A FUNCIONARIOS BRITÁNICOS POR MALVINAS Y RATIFICÓ EL RECLAMO DE SOBERANÍA ARGENTINA
El canciller respondió a declaraciones del Reino Unido y volvió a insistir con la apertura de negociaciones bilaterales por las islas.
Un nuevo cruce diplomático volvió a poner en primer plano la disputa por las Islas Malvinas. En esta oportunidad, el canciller Pablo Quirno salió al cruce de recientes declaraciones de funcionarios del Reino Unido, que reiteraron la postura de Londres sobre la soberanía del archipiélago.
La tensión se reactivó luego de que desde el gobierno británico insistieran en que “la soberanía de las islas pertenece al Reino Unido”, una definición que forma parte de su línea histórica, basada en el principio de autodeterminación de los habitantes del territorio. Esa afirmación generó una respuesta inmediata desde la Argentina, que volvió a rechazar esa interpretación.
En ese marco, Quirno se expresó públicamente y ratificó la posición argentina sobre la cuestión. “Por historia, por derecho y por convicción: las Malvinas son argentinas”, afirmó el canciller, en una declaración que replica uno de los ejes centrales del reclamo sostenido por el país en distintos ámbitos internacionales.
Además del posicionamiento, el funcionario planteó la necesidad de avanzar en una instancia de diálogo entre ambos países. En ese sentido, sostuvo que la Argentina busca “una solución pacífica y definitiva” a través de negociaciones bilaterales, en línea con las resoluciones de organismos internacionales que instan a las partes a retomar conversaciones.
Desde la Cancillería también volvieron a caracterizar la situación actual como una “situación colonial”, una definición que forma parte del enfoque argentino sobre el conflicto y que apunta al control que ejerce el Reino Unido sobre el territorio.
El cruce se inscribe en un escenario más amplio de tensiones diplomáticas en torno a las Malvinas, un tema que periódicamente vuelve a la agenda a partir de declaraciones, gestos políticos o posicionamientos internacionales. En este caso, la intervención de funcionarios británicos reactivó la discusión y motivó una nueva respuesta oficial.
A pesar del intercambio de declaraciones, no hay cambios concretos en el estado de la cuestión. El Reino Unido mantiene su administración sobre las islas y sostiene su postura histórica, mientras que la Argentina continúa reclamando la soberanía y promoviendo la apertura de negociaciones.