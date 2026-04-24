SAMEEP SUPERVISÓ LA PLANTA DE TRES ISLETAS Y CONFIRMÓ QUE FUNCIONÓ SIN INCOVENIENTES

Autoridades de la empresa Sameep constataron el normal funcionamiento de la planta potabilizadora de Tres Isletas luego del reciente temporal extraordinario y avanzaron en la definición de acciones para optimizar la infraestructura del servicio .

El vocal Guillermo Pereyra Iglesias, y el gerente general, Edgardo Altamirano, estuvieron en Tres Isletas y mantuvieron un encuentro de trabajo con personal técnico de la empresa y las autoridades locales.

Durante la jornada, realizaron un relevamiento del sistema de purga y evaluaron el desempeño operativo de la planta tras las intensas precipitaciones registradas en la región.

Los funcionarios verificaron en territorio el estado de las instalaciones, y constataron que operan de manera óptima. «El anegamiento de distintos sectores de la ciudad no es consecuencia del funcionamiento de la planta potabilizadora ni del vertido de sus aguas de purga. La infraestructura de la empresa ha operado bajo los protocolos correspondientes», señaló el gerente general, quien atribuyó la situación a la magnitud inusual de las lluvias.

Por su parte, Pereyra Iglesias indicó: «Continuamos delineando medidas para optimizar el servicio en distintos puntos de la provincia, fortaleciendo la respuesta ante situaciones excepcionales como la registrada».