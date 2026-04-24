SAN MARTIN DETUVIERON A DOS PERSONAS E INCAUTARON UN ARSENAL TRAS UN OPERATIVO POR ABIGEATO

También se incautaron dos bovinos, 100 kilos de carne y armas de fuego.

Una mujer de 81 años denunció la desaparición de una vaca desde su terreno en General José de San Martín. Los agentes del departamento de Seguridad Rural de la localidad investigaron el caso y realizaron un allanamiento en el Establecimiento “Don Jorge” ubicado sobre Ruta Provincial N°90 en el que incautaron carne y varios bovinos.

Tras el operativo, los agentes incautaron 100 kilos de carne bovina, una vaquilla de 250kg y un ternero de 170kg. Al mismo tiempo secuestraron un revólver calibre 22, dos rifles de aire comprimido, dos escopetas y una rondana con cadenas y gancho. Con todo esto, los efectivos detuvieron a un hombre de 51 años y a un joven de 20 bajo la causa de “supuesto abigeato”.

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