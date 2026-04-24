JOVEN MOTOCICLISTA MURIÓ ESTA MADRUGADA, TRAS UN ACCIDENTE QUE SE INVESTIGA

En la madrugada de este viernes, un joven de 21 años perdió la vida en Hermoso Campo, tras protagonizar un siniestro vial con su motocicleta.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:15, en la intersección de avenida Antonio Di Rocco y la prolongación de avenida Rivadavia Este. Personal policial de la Comisaría local tomó conocimiento del hecho a través de un llamado anónimo que alertaba sobre un motociclista, aparentemente, sin vida, estaba en el lugar.

Al arribar, los efectivos constataron la veracidad de la información, hallando el cuerpo del joven tendido sobre la cinta asfáltica, junto a una motocicleta Cerro 150 cc, blanca y negra.

Minutos después, una ambulancia del hospital local, con el médico de turno, confirmó el fallecimiento del joven en el lugar.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 3 de Charata, a cargo de María Gabriela Rafart Anton, intervino personal de la División Criminalística, que realizó las pericias correspondientes.

Posteriormente, el médico policial examinó el cuerpo y determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo de cráneo, producto del accidente de tránsito.

La víctima fue identificada como Lautaro Nicolás Páez, de 21 años, peón rural y domiciliado en Hermoso Campo. Su identidad fue confirmada por su hermano, quien se hizo presente en el hospital local.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital y luego entregado a sus familiares para los fines póstumos, conforme lo dispuesto por la fiscalía interviniente.

Las circunstancias del siniestro continúan siendo materia de investigación.