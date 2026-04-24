Deportivo Riestra sorprendió ganando su primer partido en el Torneo Apertura y complicó a Independiente

Cómo llegan ambos equipos a este duelo

El conjunto de Avellaneda llega con el ánimo en alza luego de una serie de resultados positivos que le permitieron acomodarse en la tabla. Ganó dos de sus últimos tres partidos y, en el restante, logró un empate valioso frente a Boca en La Bombonera. Esta racha no solo mejoró su posición en el campeonato, sino que también despejó las dudas que habían surgido en torno a la continuidad del entrenador Gustavo Quinteros.

Con este panorama, el Rojo se ubica en puestos de clasificación y sabe que una victoria en este compromiso puede dejarlo con un pie y medio en la próxima instancia. De sumar de a tres, alcanzaría los 24 puntos, una cifra que lo acercaría de manera casi definitiva a los playoffs en la recta final del torneo.

Además del objetivo inmediato, el equipo tiene una meta de fondo: cortar con una extensa sequía de títulos a nivel local que ya lleva 24 años. Esa deuda histórica se transformó en una motivación adicional para un plantel que busca devolver al club al protagonismo en el ámbito doméstico.

Del otro lado estará un Malevo que atraviesa un presente completamente opuesto. El equipo dirigido por Guillermo Duró se encuentra en el último lugar de la Zona A, con apenas siete puntos en el campeonato y sin haber conseguido aún una victoria. La derrota en la última fecha frente a Talleres profundizó un panorama que ya era preocupante.