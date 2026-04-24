COMISARIA PRIMERA BARRANQUERAS
LUGAR PUENTE GRAL. BELGRANO LADO CHAQUEÑO–
SINTESIS: Se tomo conocimiento por Cabo Pol. Cuenca, Fabian que identificó personal de Pol. Turistica Of. Ayte. GARCIA, JUAN en móvil P902, que se arrojó sujeto masculino del Puente y sería; ciudadano identificado como: GENTILE SERGIO GABRIEL(33), DNI 45.456.309 Domicilio: PJE. NIÑO JESUS 1076 B° VILLA GARCIA-Corrientes.
Ampliare.
Atte. Comisario Pol. Edgardo German Slavik – Of. Jefe- CRIA PRIMERA BARRANQUERAS . CRIO. TURNO ZONA PORTUARIA