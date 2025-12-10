RESISTENCIA: DETIENEN A UNA MUJER POR DOS ROBOS Y RECUPERAN EQUIPOS DE ESTÉTICA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Personal de la División Sustracción Vehicular, dependiente del Departamento Investigaciones Complejas, detuvo a una mujer de 36 años vinculada a dos hechos de robo ocurridos días atrás en la capital chaqueña.



Los agentes trabajaban en dos causas: la sustracción de una motocicleta Keller 110 desde el estacionamiento de un supermercado y el robo de dos equipos de estética profesional desde el interior de un automóvil. Como resultado de las tareas investigativas, se logró recuperar los aparatos sustraídos.

En ambos hechos, el análisis de cámaras de seguridad permitió establecer la participación de dos mujeres que se movilizaban en una motocicleta tipo Zanella ZB, color negro. Con esta información, los investigadores identificaron a una sospechosa de 36 años, domiciliada en el barrio La Rubita.

Ante ello, se dispusieron tareas de vigilancia en la zona. Este martes, alrededor de las 19:30, el personal logró interceptarla en inmediaciones de su vivienda y procedió a su demora. Posteriormente, la mujer manifestó haber vendido los elementos robados en un taller del sector. Tras pasar por Medicina Legal, fue trasladada al Departamento Investigaciones Complejas.

Recuperación de los equipos robados

En simultáneo, otro grupo investigativo continuó con las tareas de campo y obtuvo información de que los aparatos habrían sido abandonados en un baldío ubicado sobre avenida Linch Arribalzaga y Carlos Hardy. Al llegar al sitio señalado, entre las malezas hallaron los dos equipos sustraídos: un Velaslim (gris oscuro) y un Teslagen (blanco y verde).

El Equipo Fiscal de Investigación Penal Nº 15 dispuso que la mujer sea notificada de su aprehensión en ambas causas, y que los elementos recuperados sean restituidos a su propietario previa acta de reconocimiento. La investigación continúa para dar con la segunda involucrada y establecer el paradero de la motocicleta sustraída.

