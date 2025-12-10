JUAN PABLO VALDÉS ASUME COMO NUEVO GOBERNADOR DE CORRIENTES

La provincia de Corrientes vivirá este miércoles 10 una jornada institucional clave con la jura y asunción de Juan Pablo Valdés, quien fue electo como nuevo gobernador, el pasado 31 de agosto, en las elecciones provinciales.

El acto oficial dará inicio a las 18 horas, en el recinto legislativo.

La Asamblea Legislativa abrirá la ceremonia con los pasos formales establecidos para este rito democrático:

Verificación de quórum para habilitar la sesión.

Izamiento de los pabellones nacional y provincial.

Lectura y aprobación del acta correspondiente a la Asamblea del 3 de diciembre.

Lectura de la Resolución N.º 2519 y conformación de las comisiones de Interior y Exterior.

Juramento de Ley del gobernador electo, Juan Pablo Valdés, y del vicegobernador electo, Néstor Pedro Braillard Poccard.

Mensaje protocolar de las nuevas autoridades.

Cierre de la Asamblea con el arrío de los pabellones nacionales y provinciales.

Una vez concluido este procedimiento, las autoridades se dirigirán hacia el patio interno de Casa de Gobierno, donde tendrá lugar el traspaso de los atributos de mando, en un escenario preparado especialmente para la ocasión.

El acto marcará el inicio oficial de la gestión de Juan Pablo Valdés al frente del Ejecutivo provincial.