PIDIÓ UN UBER Y CUANDO TERMINÓ EL VIAJE, LE ROBÓ DINERO Y CELULAR A PUNTA DE PISTOLA

La mujer involucrada fue detenida.

Una mujer pidió un Uber para ir de avenida Paraguay y Miguel Cané hasta España y Castelli. Cuando llegaron al lugar, sacó un revólver y robó el celular del chofer, además de 12 mil pesos en efectivo.

Las tres personas que iban de pasajeros escaparon, pero el joven de 24 años los siguió hasta que dejaron su celular tirado. Finalmente, el chofer recuperó su teléfono y fue a la comisaría a realizar la denuncia.

Todo ocurrió entre las 3 y las 4 de la madrugada de este miércoles. Varios vecinos que vieron la situación lograron reconocer a los sospechosos: un hombre que padecería una enfermedad mental, su novia de 29 años y el hijo de 10 años.

El chofer de Uber radicó la denuncia y los agentes de la Comisaría Segunda de Barranqueras tomaron el caso.

En la misma madrugada, los efectivos detuvieron a la mujer que circulaba con su hijo por avenida Paraguay y Miguel Cané. Todavía buscan al segundo implicado, quien ya fue identificado.