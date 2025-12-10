LA TRAMA DETRÁS DEL CASO DEL HOMBRE QUE ASESINÓ A SU HIJO Y LUEGO SE MATÓ EN CORONEL SUÁREZ

Gustavo Suárez, de 48, asesinó a su hijo Francisco, de 4, y luego se mató. (Foto: Google Street View – Facebook / Gustavo Suárez)

Este martes a la madrugada, Gustavo Suárez, un hombre de 48 años de Coronel Suárez, manejó hasta un punto cercano al acceso de la localidad de Huanguelén, sobre la ruta 60. Con él, viajaba su hijo de apenas 4 años, Francisco.

Poco después de estacionarse, llamó a su exmujer, Daiana García, de 35, y le dijo que pensaba matar al nene y luego quitarse la vida. Incluso, antes de ello, había compartido en sus redes sociales lo que estaba a punto de hacer.

García es sargento de la Policía Comunal, por lo cual envió rápidamente un móvil policial hasta el lugar en donde estaba estacionado el camión Mercedes Benz del hombre. Sin embargo, en cuanto los oficiales llegaron a la escena, encontraron los cuerpos de Suárez y su hijo en el interior del vehículo.

El hombre tenía un disparo en la cabeza, al igual que el nene, aunque este todavía tenía signos vitales. Por este motivo, fue trasladado de urgencia a un hospital local, pero, a pesar del esfuerzo de los médicos, murió horas más tarde.

En la escena, también trabajaron los peritos, que hallaron manchas de sangre y una pistola calibre 22 dentro del camión.

El caso se investiga como “homicidio agravado por el vínculo seguido de suicidio” y quedó en manos de la UFI N°5 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, a cargo del fiscal Jorge Viego.

Francisco tenía 4 años y vivía junto a su familia en Huanguelén, en Coronel Suárez. (Foto: Facebook / Daiana García)

Las denuncias previas y antecedentes de violencia

De acuerdo al parte policial, había antecedentes de violencia familiar entre los padres, además de medidas cautelares vencidas desde el 4 de diciembre.

Según pudo saber TN, el 7 de noviembre la mujer, que además es policía, presentó una denuncia y solicitó una medida de restricción de acercamiento contra Suárez.

Sin embargo, cuatro días después, el Juzgado de Garantías N°3, a cargo del juez Alberto Antonio Manzi, no hizo lugar a la medida y solicitó la intervención del Juzgado de Paz y derivó el caso también al área de Servicio Social local.

Ese mismo día, el servicio local solicitó medidas de protección para el nene y el 14 de ese mismo mes el Juzgado de Paz otorgó un “cese de medidas de perturbación”. Además, indicó que el menor siguiera teniendo vínculo con su papá, argumentando que no existía riesgo extremo.

Una carta estremecedora

Antes de cometer el hecho, Gustavo Suárez dio varios avisos del crimen atroz que estaba a punto de cometer. Por un lado, publicó un estado en su WhatsApp con los detalles de su plan; y por otro, a su exmujer le dejó una extensa carta en la que expresó sus argumentos.

“Nos vamos con Fran así estás tranquila. Te propusimos que no te fueras y lo hiciste igual. No te importó el amor de tu hijo”, le escribió a García.

La carta que escribió el hombre que mató a su hijo en Coronel Suárez. (Foto: TN).

“Me voy con mi bebé, porque prometí cuidarlo y así lo haré. Él va a estar junto a mí, donde sea que estemos y no en una vida de mierd… Te lo dije, el que ríe último, ríe mejor, y no me escuchaste. Andá y hacé la vida que querías, pero nunca va a ser lo que la teníamos”, aseguró.

“Yo lo voy a seguir cuidando y vos no lo vas a volver a ver nunca más. Ahora no nos llores, las víctimas de tus mentiras fuimos siempre nosotros”, escribió, y agregó: “No vale la pena despedirnos, porque no te lo merecés. Estoy convencido de que la vida siempre te devuelve todo”, cerró.