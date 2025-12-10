PAGAR SERVICIOS DESDE EL CELULAR TIENE PREMIO: SE CONOCIERON LOS 10 GANADORES DEL PRIMER SORTEO DE NBCH24

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Nuevo Banco del Chaco realizó el primer sorteo de la promoción “Pagar servicios desde el celular tiene premio”, que premia a los clientes que abonan impuestos y servicios en NBCH24 Online Banking, y ya están los 10 ganadores de las tarjetas Tuya Recargables de $350.000, correspondientes a los pagos realizados durante noviembre.



La promoción combina beneficios para quienes comienzan a utilizar la plataforma y premios mensuales para quienes ya operan digitalmente, con el objetivo de promover herramientas que agilizan la gestión financiera cotidiana en la provincia.

Ganadores del primer sorteo

En el sorteo realizado esta semana, ante escribano público, resultaron ganadoras las siguientes personas que realizaron pagos de servicios desde NBCH24 durante noviembre:

Valenzuela Sergio Ramón; Ganduglia Mónica Isabel; Lavia Esteban Edgardo; Facio Gustavo Luis; Moyanesi Adriana Gisel; Ríos Nélida Ester; Zaya Andrea Lorena; Reigert Jorgelina Paola; Romano María Victoria; Marín Laura Priscila.

Los ganadores deberán acercarse a una sucursal de NBCH con su DNI para coordinar la entrega del premio: $350.000 en Tuya Recargable.

NBCH recuerda que los premios no requieren ningún pago ni gestión previa: la validación de identidad se realiza únicamente de forma presencial en sucursales.

Quedan dos sorteos: cada pago suma una nueva oportunidad

La promoción continúa activa y todavía quedan dos sorteos más, por lo que quienes realicen pagos de servicios desde NBCH24 Online Banking pueden seguir acumulando chances automáticamente.

El sorteo de enero premia a quienes paguen servicios durante diciembre con 10 tarjetas Tuya Recargables de $350.000

El sorteo de febrero y final premia a quienes paguen en enero con 1 tarjeta Tuya Recargable de $2.000.000 y 9 premios adicionales de $500.000

Reintegro del 20% para nuevos usuarios

Hasta el 31 de enero de 2026, todas las personas que realicen su primer pago de servicios desde NBCH24 Online Banking reciben un reintegro automático del 20%, con un tope de $5.000.

La operación es simple: se debe ingresar a NBCH24 desde la app o web; seleccionar “Nuevo Pago”; ingresar el código electrónico de la boleta; y confirmar la operación.

Además, los servicios pueden guardarse en una agenda personal para facilitar futuros pagos.

Pagar servicios desde el celular no solo es más fácil y rápido, también puede convertirse en una oportunidad para ganar importantes premios.

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

