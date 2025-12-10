LA VENEZOLANA MARÍA CORINA MACHADO NO IRÁ EN PERSONA A RECIBIR EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz no estará presente este miércoles en la ceremonia de entrega del galardón , según informó el Instituto Nobel Noruego. Estaba programada para asistir a la ceremonia en el ayuntamiento de Oslo en presencia del rey Harald, la reina Sonja y líderes latinoamericanos incluyendo los presidentes de Argentina Javier Milei y de Ecuador Daniel Noboa.

Había habido especulación en torno a la presencia de la galardonada pero, en este momento se desconoce su paradero.

«Desafortunadamente no se encuentra en Noruega y no estará en el escenario en el ayuntamiento de la Ciudad de Oslo a la 1 p.m. cuando inicie la ceremonia», expresó a la emisora NRK Kristian Berg Harpkiven, director del instituto y secretario permanente de ente seleccionador.

En octubre pasado, el Comité del Premio Nobel decidió entregarle el reconocimiento a la opositora por sus «incansables esfuerzos para promover los derechos y libertades en Venezuela», y por favorecer «una transición justa y pacífica hacia la democracia».

«María Corina Machado ha dedicado años a trabajar por la libertad del pueblo venezolano», subrayó la institución, la cual agregó que «el férreo control del poder por parte del gobierno venezolano y su represión contra la población no son fenómenos únicos en el mundo».

«Dios mío… No tengo palabras», fue la primera reacción de la opositora al conocer en octubre pasado la noticia de que se convirtió en la primera venezolana en recibir el premio.

«Este es el logro de un movimiento, de una sociedad. Ciertamente no merezco un premio así, pero lo recibo con humildad y agradecimiento en nombre del pueblo de Venezuela», agregó durante la conversación telefónica que mantuvo con Kristian Berg Harpviken, presidente del Comité Noruego del Premio Nobel de Paz.

La presencia de Machado había sido anunciada semanas atrás por el Instituto Nobel. Y, por ello, se pensaba que lograría viajar hasta la capital noruega.

El presidente de Panamá, José Murillo, ya se encontraba en Oslo, para ofrecer «el respaldo de Panamá a la libertad del pueblo venezolano», mientras que se esperaba el arribo del mandatario de Argentina, Javier Milei.

A la opositora no se le ve en público desde el pasado 9 de enero, cuando encabezó una manifestación en Caracas contra la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo.

A finales de 2024, Machado anunció que pasaría a la clandestinidad, en medio de la ola de represión con la que las autoridades venezolanas respondieron a las protestas desatadas en el país tras los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales, que dejaron más de 2.000 detenidos, entre ellos decenas de dirigentes opositores.

La dirigente se ha convertido en la principal voz de la disidencia frente al gobierno de Maduro, quien asumió el poder en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez.

«Expropiar es robar», le espetó, mientras que Chávez le replicó: «Hasta ladrón me llamó. Me llamó ladrón delante del país».