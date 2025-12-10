MACABRO HALLAZGO EN NÚÑEZ: ENCONTRARON MANIATADO Y GOLPEADO EL CADÁVER DE UN JUBILADO EN UNA CASONA
Alberto tenía 70 años y vivía en una vieja casona. Las primeras pericias indicaron que el hombre llevaba varios días sin vida.
Hasta el momento los investigadores no descartan ninguna hipótesis, aunque investigan si se trató de un homicidio y en qué circunstancias se produjo la muerte. Según las primeras pericias, se estima que el hombre llevaba muerto más de 24 horas.
En el lugar trabajó personal de la de la Comisaría Vecinal 13D de la Policía de la Ciudad y médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), quienes constataron el fallecimiento de la víctima.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Distrito Núñez-Saavedra, a cargo del fiscal José Campagnoli, bajo la carátula de “averiguación de homicidio” y se aguardan los resultados de la autopsia para determinar cómo murió el hombre y si hubo participación de terceros. En la zona hay varias cámaras de seguridad que se van a analizar en las próximas horas.