Macabro hallazgo en Núñez: encontraron maniatado y golpeado el cadáver de un jubilado en una casona

Un hombre de 70 años fue hallado muerto en una vieja casona del barrio porteño de Núñez. El cuerpo presentaba golpes y estaba maniatado, por lo que se investiga un posible homicidio.

El hecho se produjo en una vivienda ubicada en la calle Vuelta de Obligado al 3100, en la esquina con Campos Salles, a una cuadra de avenida Cabildo. Hasta allí se dirigieron efectivos de la Policía de la Ciudad llegaron tras un llamado al 911 de la hermana de la víctima, identificada como Alberto. La mujer se había presentado minutos antes en el lugar al no tener noticias de su hermano desde hacía varios días.

Al llegar al domicilio, la hermana de Alberto encontró que la reja de ingreso que da a la vereda se encontraba con llave. Sin embargo, la puerta de la casa estaba entreabierta, lo que le llamó la atención y dio aviso de inmediato a la policía.

hallaron el cuerpo de Alberto sin vida en el comedor. El jubilado tenía las manos atadas con un cable y presentaba golpes visibles en el cuerpo. Además, en el interior de la vivienda, las habitaciones estaban revueltas. Cuando los policías ingresaron,El jubilado tenía las manos atadas con un cable y presentaba golpes visibles en el cuerpo. Además, en el interior de la vivienda, las habitaciones estaban revueltas.

Ayelén, una vecina de Alberto, contó que el domingo, pasado el mediodía, los vecinos vieron salir de la casona a dos hombres, a los que señalaron como sospechosos, dado que la víctima no solía recibir visitas ni permitía el ingreso de otras personas.